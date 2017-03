Trattati Roma: attesi 50 bus di manifestanti,più controlli frontiera

Sono circa 50 i pullman di manifestanti in arrivo a Roma per il corteo Eurostop, in programma sabato in occasione del 60° Anniversario dei Trattati di Roma. I bus, provenienti da tutta Italia, verranno filtrati e sottoposti a rigidi controlli da polizia e carabinieri ai varchi autostradali. Intanto la polizia ha intensificato i controlli alle "frontiere", anche in funzione antiterrorismo, in vista delle celebrazioni.

Intanto Roma si prepara per quello che sarà un caldo pomeriggio dal punto di vista della sicurezza. Cento telecamere in più in città per acquisire "preventivamente" immagini utili in vista delle manifestazioni e divieto di sorvolo sul centro storico. Sono alcune delle misure previste dal piano di sicurezza.



I cento "occhi" sulla Capitale saranno attivi già da giovedì per acquisire immagini che saranno a disposizione della polizia scientifica nell'eventualità di scontri e disordini per identificare i responsabili. Le nuove telecamere, alcune a vista altre nascoste, saranno dislocate sia nelle due zone di massima sicurezza sia lungo i percorsi dei cortei.



Super blindato il centro storico della città, dove graviteranno i leader stranieri. Le due aree di massima sicurezza saranno attive da giovedì. Le chiusure al transito di auto e pedoni scatteranno a mezzanotte e mezza di sabato per l'area del Campidoglio mentre per l'area del Quirinale dalle 7 dello stesso giorno. Chiusi per motivi di sicurezza anche alcuni monumenti e aree archeologiche come Colosseo, Foro Romano - Palatino e Domus Aurea. Mentre è al vaglio la possibilità di stabilire la chiusura anche delle scuole del centro storico che ricadono nella "blue zone" e nella "green zone".



Occhi puntati sulla manifestazione Eurostop - E come in occasione del Giubileo, è previsto anche il divieto di sorvolo sul centro della città. Occhi puntati sul corteo del pomeriggio, indetto dai movimenti che aderiscono alla piattaforma Eurostop. Una manifestazione a cui si attendono anche antagonisti dall'estero, in particolare da Francia, Germania e Grecia. I manifestanti sfileranno da Porta San Paolo a Bocca della Verità. Vietati dal questore caschi, copricapo, petardi, annunciati controlli in borse e zaini nell'ottica dell'attività antiterrorismo.



I divieti scatteranno fin dall'ingresso in città già nei giorni precedenti al vertice e non si esclude la possibilità di applicare il foglio di via obbligatorio nel caso della sussistenza di eventuali presupposti di pericolosità.