Trattati di Roma, cortei nella Capitale: circa 25mila scesi in piazza, tensione tra polizia e anti europeisti

Mentre i leader dei 27 Paesi dell'Ue si sono riuniti a Roma per celebrare i 60 anni dalla firma del Trattato di Roma, sono circa 25mila i sostenitori e gli oppositori che hanno organizzato cortei e manifestazioni nelle vie della Capitale. Tensione tra polizia e i manifestanti di Eurostop. Il corteo Eurostop, che desta le maggiori preoccupazioni per la possibile presenza di black bloc, è partito intorno alle 16 da porta San Paolo.

La polizia ha caricato il corteo degli anti europeisti: la protesta di Eurostop stava raggiungendo piazza Bocca della Verità, punto finale del suo percorso. In migliaia sono poi riusciti a entrare comunque nella piazza. Le forze dell'ordine hanno diviso il corteo in due tra Bocca della Verità e il Circo Massimo.



In mattinata le forze dell'ordine hanno fermato decine di manifestanti.