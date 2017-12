Trascinata dalla metro a Roma, reintegrato il conducente dell'Atac

Non sarà licenziato il macchinista che, a luglio, conduceva il treno della metropolitana a Roma, dove si è verificato il ferimento di una passeggera, una 43enne bielorussa, rimasta incastrata nelle porte della metro e trascinata per diversi metri sulla banchina. L'Atac, l'azienda dei trasporti locale, ha concluso l'indagine interna revocando il provvedimento di sospensione. Il dipendente sarà impiegato nella manovra dei treni in deposito.

In una nota, l'Azienda fa sapere che, a seguito dell'incidente, al macchinista è stato sospeso il certificato di abilitazione alla condotta e non potrà quindi condurre treni nel servizio di linea fino ad eventuale nuovo accertamento d'idoneita". La decisione del reintegro e' stata adottata "a valle degli esiti dell'indagine interna che l'azienda ha aperto immediatamente al verificarsi dei fatti. Gli accertamenti hanno evidenziato alcune responsabilità a carico del dipendente, senza però far emergere elementi soggettivi di responsabilità tali da prefigurare l'interruzione del rapporto di lavoro. Atac valuterà eventuali ulteriori provvedimenti in funzione delle conclusioni".