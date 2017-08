18 luglio 2017 08:40 Trascinata dalla metro a Roma, indagini anche sui superiori del macchinista Chi controllava i monitor non ha lanciato lʼallarme. Intanto per Atac si prospetta un maxi risarcimento alla vittima

Non c'è solo Gianluca Tonelli, il macchinista della metro che mercoledì scorso ha trascinato per diversi metri una donna rimasta incastrata tra le porte, nel mirino degli inquirenti. Anche il responsabile della movimentazione convogli potrebbe essere chiamato in causa. Il superiore di Tonelli, che avrebbe dovuto guardare i monitor di sicurezza, non ha lanciato nessun allarme. Intanto per Atac si prospetta un maxi risarcimento per la vittima.

A Tonelli i pm della Procura di Roma contestano anche la violazione della norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per infortuni causati a terzi. Non è escluso che il macchinista possa essere convocato in Procura per un interrogatorio. Dovrà anche spiegare perché nel primo colloquio, avuto in qualità di testimone dell'incidente, non ha detto che stava mangiando durante il lavoro. I pm stanno inoltre vagliando tutti i filmati a disposizione per capire se la distrazione potesse anche essere continuata con un telefonino. Tonelli, infatti, durante la corsa non si è accorto del segnale d'allarme lanciato dai passeggeri che poi sono riusciti a liberare Natalya Gargovich.