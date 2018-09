Trapianto faccia, medici: "La donna è in progressivo miglioramento"

Sono in progressivo miglioramento le condizioni della donna che ha subito il primo trapianto di faccia mai eseguito in Italia. Lo rende noto l'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma, dove è stato eseguito l'intervento. La donna, ancora ricoverata in isolamento nel reparto di terapia intensiva post-operatoria e in prognosi riservata, "mostra un buon equilibrio generale, rispondendo alle sollecitazioni esterne in maniera congrua".