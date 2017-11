Trans uccisa a Roma, trovato il coltello usato per l'omicidio

I poliziotti della Squadra mobile di Roma hanno rintracciato il coltello usato dal 35enne arrestato per uccidere la trans romena trovata morta in un parco all'Eur. La lama era ancora sporca di sangue, dicono fonti investigative, e sarà esaminata per chiarire se sia la stessa usata anche per l'omicidio del nordafricano in un palazzo della periferia. Sarebbe stato lo stesso fermato a indicare il borsone dove era nascosto il pugnale.