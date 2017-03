Tragedia sull'A1, autocisterna si ribalta e schiaccia un'auto: morta una 38enne

Una donna di 38 anni è morta dopo che la sua auto è stata schiacciata da un'autocisterna ribaltatasi sull'A1 tra lo svincolo per Anagni e quello per Ferentino, in provincia di Frosinone. Il mezzo pesante, che trasportava Gpl, ha perso il controllo e si è abbattuto sulla vettura in cui viaggiavano la vittima e un uomo, rimasto gravemente ferito. La strada è stata chiusa al traffico per oltre due ore.