Tessera del tifoso, Viminale annuncia: si va verso l'abolizione

Evoluzione della tessera del tifoso: si va verso l'abolizione progressiva con la possibilità, fin dalla prossima stagione, di poter acquistare i biglietti negli stadi anche per le trasferte e pochi minuti prima del fischio d'inizio. Ferma restando la possibilità di restrizione da parte dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive per le partite ritenute a rischio. Queste le nuove linee guida del Viminale.