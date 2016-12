12 gennaio 2015 Terrorismo, rafforzati i sistemi

15:59 - Rafforzati a Roma i dispositivi di sicurezza al Ghetto e alla scuola ebraica. "I servizi sono stati rimodulati e potenziati davanti a tutti gli obiettivi sensibili", ha detto il capo della Digos di Roma Diego Parente. Più controlli quindi davanti a ambasciate, monumenti, luoghi culto e redazioni di giornali e tv.

Minacce al Vaticano, Digos: "No riscontri" - "Non c'è al momento nessun riscontro sulle minacce al Vaticano, ma l'allerta è massima", ha poi spiegato il capo della Digos di Roma. I servizi segreti americani avrebbero infatti avvertito la Santa Sede di essere nella lista dell'Isis. La notizia era stata riferita dalla tv di Stato israeliana.



P. Lombardi: "No ad allarmismi" - "Attenzione e ragionevole prudenza, ma non risultano segnalazioni di motivi concreti e specifici di rischio". Così padre Federico Lombardi ha smentito che il Vaticano abbia ricevuto "segnalazioni di rischi specifici da servizi di sicurezza di altri Paesi. Non è quindi il caso di alimentare preoccupazioni non motivate".



Alfano: "Attacco a Santa Sede non risulta" - "Abbiamo fatto ulteriori verifiche e a noi non risulta, anche se il Vaticano è stato più volte citato dall'autoproclamato Califfo dell'Isis e sono apparse immagini con la bandiera nera sul Cupolone". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano a Radio 24.



"Non c'è Paese rischi zero" - "Non dobbiamo creare un eccesso di allarme, ma bisogna dire con chiarezza che non esiste oggi un Paese a rischio zero", ha chiarito il ministro dell'Interno sottolineando che "noi stiamo mettendo le nostre migliori energie, le nostre eccellenze dell'antiterrorismo e dei servizi nel Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) per a valutare ogni segnale, tenendoci in contatto con gli altri Paesi: la chiave è la circolarità delle informazioni".