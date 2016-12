Terrorismo, procuratore antimafia: "Papa può essere un obiettivo"

"Il Papa può essere un obiettivo per un attentato terroristico, ma con la costante attenzione investigativa dell'intelligence e delle forze di polizia riusciamo a prevenire eventuali progetti in Italia". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti. "Un buon numero di attacchi è già stato prevenuto e bloccato - ha aggiunto -. Ma non abbassiamo la guardia, non si può escludere il rischio in assoluto".