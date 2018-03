Terrorismo, macedone condannato a 8 anni: pronto a colpire in Italia

Otto anni di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale: è la condanna, confermata in appello, per Vulnet Maquelara, macedone di 43 anni, detenuto con l'accusa di aver aderito all'Isis. Secondo quanto risulta da un'intercettazione ambientale l'uomo, una volta scarcerato, era pronto a fare un attentato in Italia. La condanna è stata pronunciata dalla prima Corte d'assise d'appello.