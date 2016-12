Terrorismo, il prefetto di Roma chiede 500 uomini in più per i controlli

18:34 - "E' un momento straordinario e quindi ho chiesto 500 uomini in più su Roma": così il prefetto della Capitale Giuseppe Pecoraro in seguito all'allerta terrorismo. "E' stata fatta un'attività preventiva di vigilanza e siamo fiduciosi perché non ci sono segnali specifici", ha aggiunto. "E' importante - ha poi sottolineato - che il sistema di prevenzione funzioni".

Sul fronte internazionale, intanto, spunta un nuovo video diffuso dall'Isis, nel quale tre combattenti francesi promettono altri attacchi "contro l'Europa". Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. Nel filmato viene annunciato che l'Isis "arriverà in Belgio, in Francia, in Germania, in Svizzera e in America. "Sgozzateli, attaccateli e fate tutto quello che potete contro gli europei e gli statunitensi", dice uno dei tre jihadisti francesi.