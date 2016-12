Terrorismo, arrestati due maghrebini: pianificavano attentati in Italia

Due cittadini maghrebini sono stati arrestati dai carabinieri del Ros con l'accusa di terrorismo internazionale. Un terzo indagato è già in carcere in Marocco per reati di terrorismo. Al centro delle indagini della procura di Roma una cellula di matrice qaedista dedita al proselitismo, indottrinamento e addestramento mediante un sito internet creato e gestito dagli stessi indagati. La cellula si proponeva la pianificazione di attentati in Italia.