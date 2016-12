Terremoto, torna la paura ad Amatrice e Accumoli: nuova scossa di magnitudo 4.1 nella notte

Amatrice, verifiche dei vigili del fuoco - La scossa secondo i primi sopralluoghi non avrebbe procurato ulteriori crolli. Paura tra i residenti ospitati nelle tendopoli della protezione civile, tante telefonate ai vigili del fuoco, ma nessun ulteriore danno materiale, secondo quanto riportato fino ad ora. Nella notte le forze dell'ordine hanno controllato le zone rosse dei centri colpiti, e in mattinata i vigili del fuoco faranno ulteriori verifiche, in elicottero sopra i comuni interessati dal sisma.



Ancora due scosse nella zona di Norcia - Due scosse di magnitudo 3.1-e 3.4 sono state registrate in rapida successione nella zona di Norcia dall'Ingv intorno alle 5.30. Praticamente una di seguito all'altra. Nessuna chiamata è giunta ai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia.