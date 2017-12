Terremoto, Tar Lazio: fondi in 15 giorni per lavori su A24 e A25

Con una ordinanza, "la Sezione Prima del Tar Lazio ha condannato il ministero delle Infrastrutture all'erogazione di una somma di circa 57,7 milioni" per la messa in sicurezza urgente di A24 e A25 fissando l'assegnazione in 15 giorni di tempo dalla notifica dell'ordinanza. Lo ha reso noto la concessionaria Strada dei Parchi Spa sottolineando che è stato così evitato il blocco dei cantieri.