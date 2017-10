Terremoto, sindaco di Amatrice chiude scuole a tempo indeterminato

Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha ordinato la chiusura a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, in attesa della messa in sicurezza delle strade di accesso al paese colpito dal sisma del 24 agosto. La decisione, si legge in una nota, è stata presa "al fine di evitare situazioni di pericolo per gli studenti che debbono raggiungere il Polo scolastico di San Cipriano".