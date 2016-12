Terremoto, scivola di 10 centimetri un versante del monte Vettore

A causa della sequenza sismica che sta interessando il Reatino in questa settimana, uno dei versanti del monte Vettore è scivolato di circa 10 centimetri. A osservare la deformazione di un'area di circa 800 metri per 600 sul fianco della montagna sono le nuove immagini radar arrivate dalla costellazione di satelliti Cosmo-SkyMed, sviluppata dall'Agenzia Spaziale Italiana in cooperazione con il ministero della Difesa.