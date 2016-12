Terremoto, sabato funerali vittime marchigiane: presente Mattarella

Si terranno sabato mattina al Duomo di Ascoli Piceno i funerali delle vittime marchigiane del terremoto di martedì. Alla funzione parteciperà anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ancora incerta la data delle esequie dei morti di Amatrice, come spiega il sindaco, Sergio Pirozzi: "Come e quando non lo so ancora, ma è scontato che si terranno qui. Non c'è più neanche una chiesa, quindi saranno celebrate all'aperto".