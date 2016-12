Terremoto, rischio prescrizione su inchiesta per i fondi post-sisma

Sull'inchiesta della procura di Rieti aperta dopo il sisma del Centro Italia incombe il rischio di prescrizione per gran parte dei reati che potrebbero emergere. E' il caso degli accertamenti sull'utilizzo dei fondi post-sisma piovuti sul Reatino dopo i terremoti del 1997 e del 2009. La circostanza non riguarda, invece, i crolli in cui ci sono state vittime: in quel caso i tempi di prescrizione andranno calcolati dal giorno del sisma.