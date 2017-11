Terremoto, rischio crolli: chiusa strada provinciale per Amatrice

Una delle principali vie di accesso al comune di Amatrice (Rieti), la provinciale 20, è stata chiusa per motivi precauzionali, all'altezza della frazione di Retrosi, per l'aggravarsi delle condizioni di stabilità di alcuni edifici danneggiati dal terremoto. La strada consente di raggiungere numerose frazioni. All'indomani del sisma del 24 agosto dello scorso anno era stata oggetto di diversi interventi di messa in sicurezza.