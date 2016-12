Terremoto, Raggi: lunedì scuole chiuse a Roma, nessun danno grave

Lunedì le scuole di Roma resteranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Virginia Raggi su Facebook, precisando che la decisione è stata presa "in via cautelativa in modo tale che i tecnici e i responsabili della sicurezza possano verificare se il terremoto abbia comportato lesioni o comunque danni gravi". La forte scossa registrata in mattinata, ha aggiunto il primo cittadino, non ha però provocato danni gravi nella Capitale.