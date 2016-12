Terremoto, quasi 11mila sopralluoghi per verificare agibilità

Proseguono le verifiche di agibilità sugli edifici nelle zone in Centro Italia coinvolte dal sisma del 24 agosto. Sono 121 le squadre impegnate. Per gli edifici privati, sono 10.091 le schede di valutazione acquisite: 4.800 gli agibili (quasi il 48%), 576 quelli che, pur non danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono 3.302, invece, gli esiti di inagibilità (quasi il 33%) mentre 1.413 quelli temporaneamente inagibili.