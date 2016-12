Terremoto, nuova scossa di magnitudo 4.5 tra Accumoli e Arquata

Non smette di tremare la terra nelle zone colpite dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio molte cittadine tra il Lazio e le Marche. Una nuova scossa di magnitudo 4.5 è avvenuta alle 5.17 con epicentro tra Accumoli, nel Reatino, e Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Nella notte erano state registrate oltre 60 repliche, la più intensa delle quali di magnitudo 3.8.