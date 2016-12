Terremoto, mercoledì scuole aperte a Roma eccetto un asilo

Concluse le attività di verifica presso le scuole e gli asili nido del Comune di Roma. Sessanta i sopralluoghi effettuati dal personale del Simu (Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana) che non hanno riscontrato problemi tali da predisporre la chiusura degli istituti per i quali i Municipi avevano chiesto un controllo suppletivo. Disposta la chiusura, per alcuni giorni, dell'asilo nido Pollicina in via Gai 9 per riparare un controsoffitto.