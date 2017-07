A un anno dal terremoto Amatrice riparte dallʼamatriciana: riaperto lo storico ristorante Roma 1 di 7 Facebook Facebook A un anno dal terremoto Amatrice riparte dall'amatriciana: riaperto lo storico ristorante Roma Quando con la scossa del 24 agosto 2016 venne giù con il suo carico di vittime, le foto delle sue rovine fecero il giro del mondo, perché con esso crollavano 100 anni di storia e tradizione culinaria di Amatrice e del suo piatto tipico, l'amatriciana. Oggi l'hotel-ristorante Roma rinasce sotto l'insegna di Ristorante Roma nella nuova area food della cittadina laziale in provincia di Rieti. Con "Roma" riprendono l'attività altri sette ristoranti tipici della zona, realizzati con i 5 milioni di euro raccolti dagli italiani con "Un aiuto subito": tutto costruito in legno friulano su progetto firmato dall'archistar Boeri. "Oggi - ha detto il ministro Martina - era importante essere ad Amatrice, per dire innanzitutto grazie ai tanti cittadini che hanno contribuito e per continuare a dare una mano a costruire passo dopo passo il futuro di queste comunità e di queste terre straordinarie".



"Abbiamo completato i pagamenti degli aiuti diretti straordinari aggiuntivi per oltre 3.800 agricoltori e allevatori delle terre colpite, per un impegno totale di 28 milioni di euro. Nel contempo - ha aggiunto - stiamo seguendo il progetto del riconoscimento dell'amatriciana come specialità tradizionale garantita (Stg) e oggi possiamo anche informare che è nostra intenzione candidare la tradizione amatriciana a patrimonio Unesco nell'ambito degli obiettivi del 2018, anno che come governo abbiamo voluto dedicare al cibo italiano".



Titolare del Ristorante Roma: "E' il giorno della rinascita" - Esprime gioia Alessio Bucci, titolare dello storico Ristorante Roma di Amatrice. "Per me è una rinascita - ha affermato il ristoratore -, sono rimasto sotto le macerie e per oltre quaranta giorni in ospedale, tra la vita e la morte. Devo la vita a mio cognato, Ivo Carloni. Qui nell'Area food abbiamo circa 300 coperti e il nuovo Ristorante Roma, in attesa di ricostruirlo, è bello e accogliente. Riapriamo dopo un anno in una location bellissima e guardiamo al futuro con molta fiducia senza dimenticare quello che è accaduto e quello che abbiamo perso".



Il sindaco di Amatrice: "Grande momento per la comunità" - "Questa da oggi sarà l'area del gusto, della tradizione e della solidarietà. È un grande momento per la nostra comunità. I ristoranti sono la nostra eccellenza e questi sono i giorni più belli degli ultimi mesi". È quanto ha detto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, nel corso dell'inaugurazione dell'area food di Amatrice.