Terremoto magnitudo 3.8 ad Amatrice, oltre 10 scosse nella notte

Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato alle 4:54 tra Amatrice ed Accumoli, in provincia di Rieti. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro 2 km da Amatrice, 7 da Accumoli e 11 da Campotosto (L'Aquila). Ma sono almeno 10 le scosse (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate da mezzanotte nel Centro Italia. Non si segnalano nuovi crolli.