Terremoto, incubo senza fine: nuove scosse, la più forte di magnitudo 4.8. I morti salgono a 281

Grande apprensione a Pescara del Tronto, la frazione di Arquata spazzata via dal terremoto, per una frana che lambisce la carreggiata della Salaria, che scorre a valle. La corsia in direzione Roma è stata chiusa, il traffico va avanti scandito da un semaforo di emergenza. Carabinieri e vigili del fuoco presidiano l'accesso alla parte inferiore del paese, ora chiuso. La frana, a quanto si apprende, si è prodotta in mattinata dopo la scossa 4.6 con epicentro ad Amatrice delle 6.28. Sconfortati i soccorritori, che avevano iniziato l'operazione per la rimozione delle macerie nel centro di Pescara del Tronto. "Questo rende tutto più difficile", spiega un volontario.