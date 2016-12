Terremoto,in corso evacuazione Amatrice:si cerca bimbo sotto macerie

E' in corso l'evacuazione del centro storico di Amatrice, nel Reatino, una delle città più colpite dal terremoto, dove vi sono stati numerosi crolli e dove è segnalata una importante fuga di gas. "Nel centro di Amatrice, lungo la via principale quasi del tutto crollata, circa 15 persone stanno scavando a mano per cercare un bambino sotto le macerie. Hanno avvertito le urla del bimbo e della mamma", ha raccontato il fotografo Emiliano Grillotti.