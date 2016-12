29 agosto 2016 15:07 Terremoto, gli sfollati: no a container e new town, sì ai mini-chalet per riprendere la quotidianità Da Amatrice a Arquata le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia chiedono sistemazioni provvisorie nelle unità in legno sul modello di Onna, a LʼAquila

Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto: i 2.500 sfollati del terremoto del 24 agosto tra Reatino e Ascolano hanno le idee chiare in tema di ricostruzione. "Né container, né new town dopo le tendopoli - è l'idea che circola tra loro - ma mini-chalet sul modello di Onna, a L'Aquila, vicini a dove abitavamo". Il modello a cui guardano, dunque, è il Map, modulo abitativo provvisorio, a un unico piano, dai 40 ai 70 metri quadri a famiglia e interamente realizzato in legno. Per ritrovare il calore di una casa, anche se precaria, e per tentare di recuperare la quotidianità sotto un tetto sicuro.

Il modello OnnaTra le tante ipotesi, dunque, per il dopo-tendopoli, le popolazioni chiedono di ripetere il modello Onna (L'Aquila). I moduli abitativi provvisori in legno, nel paesino che fu cancellato dal sisma del 2009, furono finanziati dalla Germania di Angela Merkel. Per ognuno si richiedono venti giorni di lavoro e circa 50mila euro di spesa per 40 metri di casa, con un costo di circa 1.400 euro a metro quadro. Anche nelle zone distrutte dalla scossa del 24 agosto, la consegna potrebbe avvenire in tre mesi.