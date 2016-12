Terremoto di magnitudo 4.1 tra Umbria, Lazio e Toscana: gente in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata in provincia di Terni, nella zona dell'orvietano, al confine con il Lazio, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il movimento tellurico è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma al momento i vigili del fuoco non segnalano danni. L' epicentro è stato individuato tra Castel Giorgio, Castel Viscardo (Terni) e S. Lorenzo Nuovo (Viterbo), a una profondità di 15 chilometri.

Diverse persone sono scese in strada nella notte a Orvieto e in alcuni degli altri centri più vicini all'epicentro del sisma; la protezione civile si è subito messa in contatto con i comuni più colpiti ma ad eccezione della caduta di qualche calcinaccio in particolare a Castel Giorgio. A Orvieto è stato subito attivato il Centro operativo comunale per prestare eventualmente assistenza alle persone che ne avessero necessità. Le verifiche stanno comunque procedendo, ma per fortuna l'emergenza è rientrata.