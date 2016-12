Terremoto: crepe in basilica San Paolo a Roma, no danni in Vaticano

Crepe e cornicioni sono caduti nella basilica di San Paolo, a Roma, in seguito al terremoto di magnitudo 6.5. La chiesa è stata chiusa per effettuare le verifiche. Segnalato poi il distacco di uno dei supporti che tiene un grosso candelabro. Controlli e verifiche anche in Vaticano. Dai sopralluoghi effettuati nella Basilica di San Pietro tutto è risultato regolare.