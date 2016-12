Terremoto, controlli in scuole di Roma: chiuse aule per precauzione

Dopo le scosse di terremoto avvertite nella Capitale, i vigili del fuoco hanno effettuato alcuni sopralluoghi all'interno di alcune scuole a Roma. A scopo precauzionale sono stati resi "non praticabili" alcuni locali, come aule delle classi e archivi. Sono almeno 120 in totale le richieste di verifiche statiche arrivate da quasi tutte le zone di Roma, soprattutto per cornicioni caduti e crepe interne nei tramezzi.