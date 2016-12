Terremoto, bimbo chiede aiuto da sotto le macerie ad Amatrice

"C'è un bambino intrappolato sotto le macerie, lo hanno sentito chiamare aiuto e stanno cercando di tirarlo fuori". Lo ha detto uno speleologo che sta partecipando ai soccorsi organizzati in seguito al terremoto che ha messo in ginocchio la città di Amatrice (Rieti). Nella stessa zona dell'edificio crollato con il bimbo sotto le macerie, del quale non si conosce l'età, sono già stati estratti quattro cadaveri e due ragazze ancora vive.