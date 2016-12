Terremoto, attivati numeri di emergenza: come fare per contattare i soccorsi e i punti di raccolta

Per far fronte all'emergenza terremoto autorità e associazioni nazionali e locali hanno attivato diversi numeri di emergenza. E' quindi possibile contattare telefonicamente i punti di soccorso e di raccolta nelle zone del sisma. Palazzo Chigi fa sapere che sono attivi i seguenti numeri: 840840 del contact center della Protezione civile; 803555 della Sala operativa della Protezione civile Lazio.

Punto di raccolta a RietiLe associazioni Rinnovazione e Terra dei Padri, attive nella provincia di Rieti, hanno creato un punto di raccolta di acqua e generi alimentari, in due gazebo situati in piazza Giuseppe Mazzini nel capoluogo. E' possibile contattare la sede operativa allo 0746485967 o, per informazioni, il 3245647453.