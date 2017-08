Terremoto Amatrice:chiuse indagini anche su terza palazzina crollata

La Procura di Rieti si appresta a concludere le indagini anche per quanto riguarda la terza palazzina ex Ina Casa di piazza Sagnotti ad Amatrice, anch'essa crollata in seguito al sisma della scorsa estate. Per i crolli delle altre due palazzine ex Ater, 5 tra ex responsabili della ditta che nel 1971 costruì gli edifici, tecnici del Genio Civile e un ex assessore del Comune, hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini.