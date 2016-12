Terremoto, ad Amatrice riapre il "Ponte a Tre Occhi": un "miracolo" reso possibile in 8 giorni

Amatrice, la normalità, dopo il devastante terremoto del 24 agosto, non la conosce ancora. E, certamente, non la conoscerà per diverso tempo. Intanto, però, è stato riaperto il bypass del ponte "A Tre Occhi", sulla SR 260 Picente. L'opera, che misura una lunghezza di 480 metri, di cui 30 metri sull'alveo del rio Castellano, e una larghezza di circa 6 metri, consentirà il ripristino della viabilità in direzione dell'abitato di Amatrice.