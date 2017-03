Terracina, progetta di uccidere l'ex moglie: arrestato in extremis

Aveva costruito un'arma che teneva nascosta in auto e aveva scritto due lettere, indirizzate ai figli e ai suoi fratelli, in cui dichiarava la volontà di uccidere la ex moglie e di farla finita. Per fortuna gli agenti del commissariato di polizia di Terracina lo hanno scoperto e arrestato. Protaginista un 55enne, già sottoposto alla misura cautelare degli obblighi di firma per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna.