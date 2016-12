Terracina, giovane ucciso durante lite in un bar del centro

Un uomo di 32 anni, italo-brasiliano, è stato ucciso nella notte a Terracina, in provincia di Latina. Sarebbe stato violentamente picchiato durante una lite avvenuta in un bar nella centrale piazza Garibaldi. Il 32enne era in compagnia di una donna, ascoltata dai carabinieri che indagano sull'accaduto. Inutili i soccorsi.