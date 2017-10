Tenta di esporre bandiera fascista a Montecitorio, fermato

L'attivista di estrema destra, Maurizio Boccacci, è stato fermato e identificato da polizia e carabinieri mentre tentava di esporre una bandiera con il simbolo dell'aquila sul fascio littorio in piazza Montecitorio. L'uomo è stato denunciato per apologia del fascismo e, nei suoi confronti, è stato notificato il foglio di via obbligatorio da Roma per tre anni poiché residente in altro comune.