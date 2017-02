Taxi, scatta la protesta anti-Uber: traffico in tilt a Roma, Milano e Torino

I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 1 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 2 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 3 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 4 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 5 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 6 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 7 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 8 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 9 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 10 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 11 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 12 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 13 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 14 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata 15 di 15 Ansa Ansa I tassisti di Roma protestano contro Uber: città bloccata leggi dopo slideshow ingrandisci

Sit-in fuori dal Senato - Nei pressi di Palazzo Madama gli autisti manifestano per dire no alla normativa, che secondo gli addetti ai lavori spianerebbe la strada alle multinazionali come Uber. L'emendamento Lanzillotta, approvato in Senato e ora al vaglio della Camera, rinvia infatti al 31 dicembre il termine per il ministero delle Infrastrutture per emanare il provvedimento finalizzato a impedire le pratiche di esercizio abusivo di taxi e quelle di noleggio con conducente. In tutta la zona la circolazione è andata in tilt e le linee degli autobus sono state deviate.



Milano, assemblea spontanea in stazione Centrale - I tassisti milanesi si sono radunati in "assemblea spontanea" alla Stazione Centrale di Milano, sospendendo il servizio in città. "Aspettiamo notizie dell'incontro con il prefetto - spiegano - e poi decideremo cosa fare. Ora assicuriamo il servizio a chi ne ha realmente bisogno". Davanti all'hotel Gallia c'è stata anche un'animata discussione tra i tassisti e un autista di una Ncc (Noleggio con conducente): la polizia è intervenuta per mediare.



I sindacati: "Verso una sanatoria per Uber e gli abusivi" - "Il ministro Delrio si assuma la responsabilità del governo - protesta Nicola Di Giacobbe, di Unica taxi Cgil -. La legge 21 si può migliorare ma solo con il consenso delle categorie. Gli impegni presi si rispettano".



Duro anche il rappresentante di Usb taxi Riccardo Cacchione: "Ci siamo radunati al Senato per avere notizie più fresche. La norma del maxiemendamento comporta una deregolamentazione del servizio di noleggio con conducente. Se passa, le limitazioni territoriali per gli Ncc saranno pesantemente ridotte". E Alessandro Genovese di Ugl taxi: "E' una sanatoria pro Uber e pro abusivi, lo hanno capito tutti. Il governo si assuma le sue responsabilità".



Denuncia di Codacons: "Interruzione di pubblico servizio" - Il Codacons intende depositare un esposto urgente alle Procure di Roma, Milano e Torino chiedendo un'indagine sulla protesta "alla luce dell'interruzione di pubblico servizio e blocco stradale". "Sta succedendo qualcosa di gravissimo e intollerabile - dicono all'associazione dei consumatori -. Senza alcun preavviso gli utenti sono stati privati di un servizio pubblico, con immensi disagi per i cittadini".