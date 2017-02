Taxi, Roma è tra le capitali più care d'Europa

28 febbraio 2017 18:34 Taxi, Roma è tra le capitali più care dʼEuropa La nostra città è la più costosa insieme a Londra. A seguire Berlino, Dublino, Madrid, Parigi e Praga

Nonostante l'accordo tassisti-governo dopo la maxi protesta a Roma del 21 febbraio abbia sancito misure favorevoli alla categoria, la Capitale rimane tra le città più care d'Europa per quanto riguarda un giro in auto bianca, superata solo da Londra. La valutazione di worldtaximeter.com è stata fatta sulla base del costo di una corsa che copre 4 chilometri. A Roma un viaggio in taxi da piazza San Pietro fino a Porta Portese in orario diurno di un giorno feriale costa circa 12 euro.

La classificaLondra - Secondo worldtaximeter.com, gli stessi quattro chilometri da Trafalgar Square alla Royal Albert Hall costano 11,2 sterline, ovvero poco più di 13 euro.



Berlino - Da Postdamer Platz ad Alexander Platz si può arrivare spendendo 11,15 euro.



Dublino - La stessa distanza permette di coprire la strada tra il Trinity college e lo zoo con 8,56 euro.



Madrid e Parigi - Pochi centesimi in meno costa la corsa in queste due capitali europee. Per arrivare al museo del Prado a partire dal Palazzo Reale il prezzo è di 8,29 euro mentre dal Louvre si può raggiungere l'Arco di Trionfo con 8 euro.



Praga - Decisamente la città più vantaggiosa per viaggiare con il taxi: 184 corone, cioè 6,8 euro dal Castello fino al municipio.