Taxi, quarto giorno di protesta a Roma e Milano contro emendamento "pro Uber"

Per il quarto giorno consecutivo il servizio taxi è fermo a Roma . La categoria protesta dopo la votazione di un emendamento contenuto nel Milleproroghe che deregolamenta il settore e che favorirebbe il colosso Uber . Pochissimi i taxi in circolazione anche a Milano . Ferme anche le auto in Stazione Centrale, dove, nella notte, un tassista ha chiamato la polizia denunciando di aver subito un'aggressione da parte di due colleghi.

"Non aiuta di certo il clima - spiega Riccardo Cacchione di Usb taxi - l'aver tardato l'incontro con il ministro Delrio, previsto per martedì, a fronte di una calendarizzazione che prevede l'inizio della discussione alla Camera da lunedì. Ci auguriamo che la discussione duri almeno qualche giorno. Se il Pd non è convinto di quello che ha fatto, se le altre forze politiche intendono attivarsi concretamente per concludere questa vicenda a favore del servizio pubblico, dell'utenza e dei lavoratori, è il momento di farlo. Noi - conclude - siamo determinati a non rinunciare ai nostri diritti".