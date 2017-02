Taxi: martedì maxiprotesta a Roma, Delrio vede i sindacati

Arriveranno a Roma martedì mattina da tutta Italia in concomitanza con l'inizio della discussione alla Camera del Milleproroghe, e scenderanno in piazza per dire no all'emendamento che li riguarda. I tassisti intendono dare battaglia sulla norma che deregolamenta il settore e che, secondo loro, spiana la strada ai servizi alternative come Uber, la multinazionale del noleggio privato. Nel pomeriggio di domani incontro tra i sindacati e il ministro Delrio.