Tangenti Anas, gip: "Marciume"

C'è "un marciume diffuso all'interno di uno degli enti pubblici più in vista nel settore economico degli appalti". A scriverlo è il gip di Roma nel provvedimento con cui ha disposto gli arresti di 19 tra funzionari Anas e imprenditori. Il magistrato sottolinea che è "sconvolgente" la facilità d'intervento per eliminare una penale, aumentare gli interessi, facilitare il pagamento di riserve e far vincere un appalto a una società amica.