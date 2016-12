Taglio ai costi, La Sapienza riduce i custodi... e adesso nessuno spegne le luci

16:33 - Luci che restano accese per tutta la notte in aule, corridoi e bagni, in barba alla Spending review e ai tagli all'istruzione. Alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma non si bada agli sprechi. O almeno così parrebbe, se non fosse che il fenomeno "luci accese" è dovuto al taglio dei custodi seguito alla rescissione del contratto con la società che si occupa della sorveglianza. E così da un mese tutto resta illuminato.

"So perfettamente - spiega il preside della Facoltà, Roberto Nicolai - che è uno spreco, infatti è un problema che stiamo affrontando e ho sollecitato i dipartimenti a trovare una soluzione in breve tempo".