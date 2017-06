Suicidio di Prato, Orlando chiede "un rapporto dettagliato"

Sul suicidio di Marco Prato nel carcere di Velletri (Roma) interviene il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha chiesto al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria "un rapporto dettagliato per vedere se il protocollo di prevenzioni dei suicidi è stato rispettato". Orlando spiega: "Per quanto ne so, Prato era seguito da uno psicologo e non aveva dato segni di squilibrio".