Stupro minorenni a Roma, restano in carcere i due nomadi indagati

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e si professano innocenti i due nomadi 20enni arrestati con l'accusa di aver stuprato due 14enni a Roma. Mario Seferovic è ritenuto responsabile dei due stupri, mentre secondo chi indaga Maikon Halilovic avrebbe fatto da palo mentre l'amico violentava le ragazze, al Collatino. Entrambi non hanno risposta al gip e si professano innocenti. I due indagati restano in carcere a Regina Coeli.