Stupro a Roma, i carabinieri fermano un 30enne nigeriano

I carabinieri di Roma hanno arrestato lo stupratore che la sera del 30 marzo, in un parcheggio pubblico alla Pineta Sacchetti , aveva violentato una giovane. Si tratta di un 30enne nigeriano , individuato grazie all'identikit diffuso dagli investigatori. Portato in caserma, è stato riconosciuto dalla vittima e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli. Nel 2009 l'uomo era stato arrestato a Cave (Roma) dopo aver tentato di abusare di una bimba di 7 anni.

La vittima di quel tentativo di violenza era la figlia di una coppia di connazionali che gli aveva dato ospitalità.



Le indagini sulla violenza alla Pineta Sacchetti, intanto, proseguono. L'obiettivo è rafforzare il riconoscimento certo da parte della vittima con la prova scientifica. Per questo sono in corso ulteriori accertamenti a cura della sezione rilievi tecnici di via In Selci e dei carabinieri del Ris di Roma.