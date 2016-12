Studente ucciso, Galioto non risponde a Gip: convalidato il fermo

Resta in carcere Massimo Galioto, accusato di aver spinto nel Tevere lo studente americano Beau Solomon: il 41enne ha deciso di non rispondere alle domande del gip nell'interrogatorio di convalida. Il giudice Maria Agrimi ha convalidato il fermo emettendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.