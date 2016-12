Studente americano ucciso a Roma, Papa Francesco ha incontrato i genitori di Beau Solomon

Papa Francesco ha incontrato in Vaticano i genitori di Beau Solomon, lo studente americano ucciso a Roma e trovato senza vita nel Tevere . "Il Pontefice ha manifestato loro i sentimenti della più viva partecipazione e compassione, e la sua vicinanza nella preghiera al Signore per il giovane così tragicamente scomparso", ha reso noto il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi.

Per l'omicidio dello studente statunitense è stato fermato un senza fissa dimora romano di 41 anni, Massimo Galioto. Dalle indagini è emerso che, prima di incontrare il senzatetto, lo studente sarebbe stato rapinato da altre due persone.



Compagna Galioto: "Massimo non c'entra" - "Hanno iniziato a litigare poi si sono dati degli spintoni e quel ragazzo è finito in acqua". E' questa la versione fornita dalla compagna di Galioto sulla dinamica degli eventi nella notte tra giovedì e venerdì. "Quel ragazzo stava inseguendo dei marocchini, forse lo avevano derubato - ha aggiunto -. Si è scontrato con Massimo e hanno iniziato a litigare, si davano spintoni e il ragazzo poi è caduto in acqua. Massimo non è scappato. E' rimasto lì".